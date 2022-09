PressFocus Na zdjęciu: Kim Min-Jae

Kim Min-Jae świetnie wygląda na początku tego sezonu i póki co okazuje się być idealnym następcą Kalidou Koulibaly’ego, którego brak nie jest widoczny na Stadio Diego Armando Maradona. W umowie stopera z SSC Napoli widnieje klauzula odejścia, ale nie będzie można jej aktywować już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego – podaje Gianluca di Marzio.

Napoli latem tego roku zapłaciło za Koreańczyka 18 milionów euro

Kim Min-Jae jest w znakomitej formie, co nie umknęło uwadze giganta

Klauzula wykupu w kontrakcie defensora wynosi około 50 mln euro

Manchester United obserwuje 40-krotnego reprezentanta Korei Południowej

Kim Min-Jae przeszedł do SSC Napoli latem tego roku. Fenerbahce Stambuł na sprzedaży 25-letniego zawodnika zarobiło 18 milionów euro, a sam piłkarz związał się z włoskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku. Środkowy obrońca przychodził do Neapolu jako następca Kalidou Koulibaly’ego, który przyjął ofertę od londyńskiej Chelsea. Trzeba przyznać, iż mierzący 190 centymetrów wzrostu stoper od razu rozkochał w sobie kibiców ekipy spod Wezuwiusza. Bardzo dobra dyspozycja Koreańczyka została dostrzeżona przez włodarzy Manchesteru United, którzy zimą chcieliby po niego sięgnąć – donosi „CNN Türk”.

Wyciągnięcie obrońcy już w styczniu wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ Gianluca di Marzio poinformował, że Kim Min-Jae rzeczywiście podpisał z „Azzurrimi” kontrakt zawierający klauzulę wykupu za około 45-50 milionów euro, ale jej aktywowanie będzie możliwe dopiero podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Tak więc należy się spodziewać, że defensor pozostanie w Neapolu przynajmniej do końca obecnej kampanii, chyba że jakiś klub zimą sięgnie bardzo głęboko do kieszeni, czym przekona władze SSC Napoli.

Kim Min-Jae podobnie jak Khvicha Kvaratskhelia idealnie wpasował się w drużynę prowadzoną przez Luciano Spalettiego, czego efektem jest pozycja lidera włoskiej Serie A. 25-letni środkowy obrońca jest świetny nie tylko w defensywie, ale daje radę także w ofensywie – strzelił już dwa gole we włoskiej ekstraklasie. Warto dodać, że reprezentant Korei Południowej przed przeprowadzką na Stadio Diego Armando Maradona był łączony również z takimi zespołami jak Tottenham Hotspur, Newcastle United oraz FC Porto. Ostatecznie wybór padł na Napoli i można powiedzieć, że była to dobra decyzja.

