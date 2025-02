Manchester United zainteresowany Brazylijczykiem. Na stole 30 mln euro

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Wesley na liście życzeń Man Utd

Manchester United skierował swoje zainteresowanie na Wesleya, który wyróżnia się na brazylijskich boiskach. 21-latek to prawy obrońca Flamengo Rio de Janeiro, a jego talent nie umknął uwadze czołowych europejskich klubów. Wydaje się, że to tylko kwestia czasu, zanim Brazylijczyk dołączy do jednej z najlepszych drużyn na Starym Kontynencie.

Wesley jest mocno łączony z przeprowadzką do Czerwonych Diabłów. Gigant z Premier League jest gotów zapłacić około 30 mln euro za zawodnika, który uzbierał już 67 meczów w brazylijskiej lidze. – Jestem kibicem Man Utd od dziecka – cytuje słowa obrońcy portal FIchajes.net.

Przypomnijmy, że Ruben Amorim zimą sprowadził Patricka Dorgu na lewą stronę defensywy. Teraz portugalski menedżer dostrzega w Wesleyu idealnego kandydata do roli wahadłowego w swoim systemie gry. Dynamiczny prawy obrońca Flamengo doskonale wpisuje się w jego koncepcję taktyczną. Jednak na ewentualny transfer na Old Trafford będzie musiał poczekać. Najwcześniej może dołączyć do zespołu latem tego roku.

Obecnie menedżer angielskiego klubu na prawej stronie defensywy stawia na Leny’ego Yoro. Mimo że Man Utd zapłacił za niego 62 miliony euro, Francuz wciąż nie zdołał w pełni przekonać swoimi występami i nie daje drużynie oczekiwanej stabilności.