Mark Pain / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Arne Slot

Darwin Nunez wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United w obecnym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Słabe wyniki sprawiły, że w trakcie kampanii Erik ten Hag pożegnał się z pracą na Old Trafford. Miejsca Holendra zajął Ruben Amorim. Ostatnie wyniki Czerwonych Diabłów jednak napawają optymizmem. Drużyna pod wodzą Portugalczyka potrafiła pokonać Manchester City (2:1), Arsenal (po rzutach karnych), a także zremisować z Liverpoolem (2:2).

Tymczasem serwis „Fichajes” przekazuje nowe, zaskakujące informacje transferowe z obozu Manchesteru United. Z informacji przekazanych przez wspomniany portal dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Darwin Nunez, który obecnie reprezentuje barwy ich odwiecznego rywala – Liverpoolu.

Reprezentant Urugwaju już w przeszłości był celem transferowym Manchesteru United. Napastnik wówczas jednak wybrał grę na Anfield Road. Wkrótce między Czerwonymi Diabłami a The Reds może dojść do wielkiej transakcji. 25-latek bowiem staje się powoli głównym kandydatem do wzmocnienia ofensywy zespołu prowadzonej przez Rubena Amorima.

Darwin Nunez w obecnym sezonie jednak spisuje się poniżej oczekiwań. Urugwajski napastnik w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Liverpoolu. W tym czasie 25-latek zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.