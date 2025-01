Manchester United wypożyczy skrzydłowego do La Liga. Jest blisko porozumienie

Mark Pain / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Manuel Pellegrini

Real Betis chce wypożyczyć Antony’ego

Manchester United planuje poważne zmiany w składzie podczas zimowego okna transferowego. Na wylocie z Old Trafford znajdują się Marcus Rashford i Alejandro Garnacho, a przyszłość Antony’ego również stoi pod dużym znakiem zapytania. Faworytem do pozyskania brazylijskiego skrzydłowego jest Real Betis, który prowadzi intensywne negocjacje z Czerwonymi Diabłami.

Hiszpański klub początkowo poprosił Man Utd o pokrycie ponad połowy tygodniowej pensji Antony’ego, która wynosi 200 tysięcy funtów tygodniowo, co spotkało się z oporem ze strony Czerwonych Diabłów. Zgodnie z doniesieniami hiszpańskiego dziennika “Marca”, Betis złożył teraz lepszą ofertę, w której podniósł procent pensji, który jest gotów zapłacić. Zespół Manuela Pellegriniego chce jak najszybciej sfinalizować transfer.

Antony przeniósł się na Old Trafford w sierpniu 2022 roku z Ajaxu Amsterdam. Anglicy zapłacili aż 95 milionów euro. Brazylijczyk zdecydowanie nie spełnił oczekiwań i zdołał zdobyć 12 bramek w 95 meczach. W ostatnich tygodniach jego nazwisko było łączone z transferami do kilku klubów, w tym West Hamu United, Olympiakosu Pireus oraz Olympique’u Marsylia. Jego kontrakt w Manchesterze United obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.