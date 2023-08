Źródło: The Sun / Sky Sports

Romeo Lavia to obecnie priorytet transferowy Liverpoolu. Negocjacje The Reds z Southampton przedłużają się jednak. Według angielskich mediów do rozmów ma zamiar wkroczyć Manchester United. Czerwone Diabły spróbują przechwycić utalentowanego Belga.