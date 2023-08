Rozpoczął się sierpień. Oznacza to, że klauzula w umowie Ousmane’a Dembele wzrosła z 50 do stu milionów euro. Sam piłkarz oczekuje jednak, że FC Barcelona i Paris Saint-Germain znajdą porozumienie w sprawie jego przenosin na Parc des Princes.

Klauzula odstępnego w umowie Dembele podwoiła się

Paris Saint-Germain miało nadzieję zamknąć operację w lipcu, ale nie pozwoliła na to postawa gracza i Barcelony

Skrzydłowy liczy na to, że oba kluby odnajdą porozumienie

Paris Saint-Germain w samej końcówce lipca odnowiło swoje zainteresowanie Ousmane’em Dembele. Ba, mistrzowie Francji doszli już nawet do porozumienia ze skrzydłowym FC Barcelony w sprawie wieloletniego kontraktu. To jednak nie załatwia najważniejszej kwestii, czyli negocjacji pomiędzy klubami.

Ponoć 26-latek naciska na to, by odejść ze stolicy Katalonii frontowymi drzwiami. Nie chce wymuszać odejścia, a liczy na to, że oba kluby się porozumieją. Dlatego nie naciskał na szybkie domknięcie sprawy. To nie byłoby korzystne dla Blaugrany. Aż do końca lipca klauzula odstępnego w umowie Dembele wynosiła zaledwie 50 milionów euro, z czego połowa trafiłaby do kieszeni gracza. Od 1 sierpnia owa klauzula wzrasta podwójnie. Ponadto Francuz – według różnych źródeł – z tej kwoty miałby dostać albo znacznie mniejszy, niż wcześniej, procent, albo nic.

Barcelona zgodziła się na podejście do negocjacji z PSG. Hiszpańskie źródła sugerują, że kwota odstępnego za piłkarza wyniesie więcej niż pierwsza, ale mniej niż druga klauzula w jego umowie. Obecnie 26-latek wybrał się wraz z resztą drużyny do Las Vegas.

Dembele w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i dziewięć asyst.

