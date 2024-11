Manchester United poważnie zaczyna przeczesywać rynek w celu znalezienie odpowiedniej opcji do ataku. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Matheus Cunha z Wolverhampton Wanderers - donosi "TBR Football".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Matheus Cunha monitorowany przez Manchester United

Manchester United w letnim okienku transferowym zdecydował się pozyskać Joshuę Zirkzee. Holender miał fantastyczne wejście do drużyny, strzelając zwycięskiego gola w swoim debiucie. Później 21-latek głównie zawodził, przez co już zimą może opuścić Old Trafford. Czerwone Diabły zatem powoli rozpoczynają poszukiwanie nowego napastnika.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Najnowsze doniesienia z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „TBR Football”. Otóż Czerwone Diabły znalazły jedną z opcji do transferu w Premier League. W kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford znalazł się Matheus Cunha, który obecnie reprezentuje barwy Wolverhampton Wanderers.

Manchester United bacznie monitoruje sytuację związaną z Matheusem Cunhą. Wspomniane źródło donosi, że Czerwone Diabły mają brazylijskiego napastnika na oku już od minionego lata. Warto jednak wspomnieć, że 25-latek wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Klub z Old Trafford nie jest jedyną stroną, która ma na celowniku reprezentanta Canarinhos.

Matheus Cunha w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Wolverhampton Wanderers. W tym czasie brazylijski napastnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 45 milionów euro.