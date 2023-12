IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Anthony Martial i Jadon Sancho

Zimą w Manchesterze United szykują się spore zmiany

Czerwone Diabły chcą pozbyć się kilku zawodników

W tym pomóc im mogą ekipy z Arabii Saudyjskiej

Saudyjczycy skuszą się na piłkarzy Manchesteru United?

Według brytyjskiego dziennika “Daily Mail” dyrektor sportowy Manchesteru United John Murtough w najbliższym czasie uda się w podróż do Arabii Saudyjskiej na rozmowy z tamtejszymi zespołami, którym zaoferuje możliwość sprowadzenia czterech zawodników – Casemiro, Raphaela Varane’a, Jadona Sancho oraz Anthony’ego Martiala.

Czerwone Diabły chcą pozbyć się niepotrzebnych piłkarzy, aby zebrać fundusze na wzmocnienia. Przypomnijmy, że Jadon Sancho niemal od początku sezonu nie gra w drużynie prowadzonej przez Erika ten Haga, ponieważ pokłócił się z holenderskim trenerem. Angielskiemu skrzydłowemu przyglądają się m.in. Juventus oraz Borussia Dortmund.

Umowa Anthony’ego Martiala wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku i już wiadomo, że jego kontrakt nie zostanie przedłużony. Klub z Old Trafford ma nadzieję, że Saudyjczycy skuszą się na francuskiego napastnika w styczniowym okienku, dzięki czemu Manchester United nie odda go za darmo, a co więcej, nawet zarobi kilka milionów euro.