Manchester United sprzeda obrońcę. Trafi do Hiszpanii

Manchester United przygotowuje się do nowego sezonu. Na razie Czerwone Diabły żegnają kolejnych graczy. Z Old Trafford definitywnie pożegnał się utalentowany obrońca.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Willy Kambwala

Z Premier League do La Liga. Nastolatek odchodzi z United

Do rozpoczęcia sezonu 2024/25 w Premier League pozostał miesiąc. Rozgrywki otworzy potkanie Manchester United – Fulham. Jak przebiegają przygotowania w szeregach Czerwonych Diabłów? Klub z Old Trafford aktywnie działa na rynku, ale do tej pory nie potwierdzono żadnego wzmocnienia.

Na razie trwa porządkowanie szatni. Alvaro Carreras, Donny van de Beek, Omari Forson, Raphael Varane, Shola Shoretire, Brandon Williams i Anthony Martial – z Manchesterem pożegnało się już siedmiu zawodników. Do tego grona za chwilę oficjalnie dołączy kolejny piłkarz. Serwis Man United News zdradził, że o krok od finalizacji jest sprzedaż obrońcy.

Willy Kambwala przeniesie się do Hiszpanii. Za 19-latka Villarreal zapłaci łącznie 5,5 miliona euro i 6 milionów euro w bonusach. Manchester United zawarł w tym porozumieniu klauzulę sprzedaży i klauzulę odkupu.

Kambwala zaliczył dziesięć spotkań w seniorskiej ekipie United. Wszystkie przypadły na sezon 23/24. Francuz zadebiutował w Premier League w meczu 18. kolejki z West Hamem, który Czerwone Diabły przegrały 0:2.