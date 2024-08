Pomocnik United chce transferu. Wybrał klub

Manchester United w tym okienku rozstanie się ze swoim wychowankiem. Pomocnik wybrał już klub, do którego chce dołączyć, donosi Sun Sport. Przeniesie się do Serie A.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Manchester United

Manchester United sprzeda pomocnika do Włoch

Scott McTominay w lecie niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Reprezentant Szkocji opuści nie tylko Manchester United, ale także Premier League. O 27-latka zabiegało kilka zespołów z angielskiej elity, jednak ten postanowił całkowicie zmienić otoczenie. Wychowanek Czerwonych Diabłów zagra w Serie A.

Najbardziej konkretne w rozmowach z pomocnikiem było Napoli. To właśnie Neapol będzie nowym miejscem pracy McTominaya. Sun Sport twierdzi, że odrzucił on inne oferty i uczynił grę na Stadio Diego Armando Maradona swoim priorytetem. Partenopei sprowadzą go na zasadzie transferu definitywnego. Obecny kontrakt Szkota z United wygasa 30 czerwca 2025 roku.

Scott McTominay zaliczył 254 spotkania w barwach Czerwonych Diabłów, zdobył 29 bramek i zaliczył osiem asyst. W koszulce ekipy z Old Trafford sięgnął po dwa trofea – Puchar Ligi Angielskiej w 2023 roku i Puchar Anglii w 2024 roku. Napoli będzie jego pierwszym zagranicznym klubem w karierze. Do tej pory występował tylko w Manchesterze.