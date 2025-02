Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund na celowniku West Hamu United

Manchester United latem 2023 roku zdecydował się wykupić Rasmusa Hojlunda z Atalanty Bergmao. Koszt sprowadzenia Duńczyka wyniósł ponad 70 milionów euro. Napastnik dotychczas nie podbił Old Trafford. Młody zawodnik ma problem z ustabilizowaniem formy, a także częstymi kontuzjami. Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia, że 22-latek może opuścić Old Trafford.

Jak przekazuje serwis „TEAMtalk”, Rasmus Hojlund po sezonie może faktycznie zmienić barwy klubowe. Reprezentant Danii nie powinien mieć problemu ze znalezieniem otoczenia, bowiem już teraz swój akces zgłasza jeden zespołów. Brytyjska prasa zdradza, że chodzi o West Ham United. 22-letni napastnik zatem może zostać w Premier League.

Transfer Rasmusa Hojlunda do West Hamu United będzie zależny od Evana Fergusona. Irlandzki snajper obecnie jest wypożyczony do londyńskiego zespołu. Jeśli Młoty nie zdecydują się na wykup zawodnika z Brighton & Hove Albion, to wówczas ruszą po Duńczyka, przekazuje wspomniany serwis.

Rasmus Hojlund w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w barwach Manchesteru United. W tym czasie napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie siedem trafień, a także jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Danii na 60 milionów euro.