Marcus Rashford nie ma przyszłości na Old Trafford. Manchester United spróbuje go sprzedać już tej zimy. Znamy wycenę angielskiego gwiazdora.

fot. PA Images / Alamy I News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United I Marcus Rashford

Rashford odejdzie. Znamy wycenę

Marcus Rashford zbliża się do końca swojej przygody na Old Trafford. Sam to zasugerował swoją głośną wypowiedzią o gotowości do zmiany otoczenia. Manchester United przygotowuje się do sprzedaży gwiazdora, co może nastąpić już tej zimy. Wyraźnie zrezygnował z niego Ruben Amorim, który pominął Anglika podczas ustalania kadry na cztery ostatnie mecze. Pytany o sytuację swojego podopiecznego zapewnia, że decyzja ma jedynie względy sportowe.

Na przestrzeni ostatnich lat Rashford długo pozostawał liderem ofensywy Manchesteru United, ale od wielu miesięcy jest w dołku. Zaczęło się w poprzednim sezonie, kiedy to nawet stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Erik ten Hag starał się pozytywnie na niego wpłynąć, ale to zadanie mu się nie powiodło. Amorim także szybko odstawić Rashforda, dla którego jedynym ratunkiem może okazać się odejście.

Manchester United ustalił cenę za Rashforda, która pozwoli wykupić go podczas zimowego okienka. Ekipę z Old Trafford zadowoli oferta na poziomie 50 milionów funtów. To spora kwota, która może okazać się przeszkodą dla klubów potencjalnie zainteresowanych sprowadzeniem go do siebie.

W przypadku Rashforda problematyczna jest także jego pensja. Na Old Trafford sowicie wynagradzają jego grę, co nie jest do końca zgodne z jego bieżącą dyspozycją. Jeśli sam Anglik nie zmniejszy swoich oczekiwań, na rynku może zabraknąć chętnych.