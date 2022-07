PressFocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Manchester United nie ustaje w staraniach mających na celu sprowadzenie nowego środkowego pomocnika. Sprawa transferu Frenkiego de Jonga utknęła w martwym punkcie, co sprawia, że Czerwone Diabły zaczęły rozglądać się w innym kierunku. Według francuskich mediów na ich celowniku znalazł się Leandro Paredes.

Paredes w kręgu zainteresowań Man Utd

Jednym z priorytetów transferowych Manchesteru United na letnie okno jest wzmocnienie drugiej linii. W ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o przenosinach na Old Trafford Frenkie de Jonga i Christiana Eriksena, ale do tej pory władzom klubu nie udało się sfinalizować żadnej z tych transakcji.

Przedstawiciele Manchesteru United nie chcą jednak zostać na lodzie i rozpoczęli poszukiwania tańszych alternatyw. Według francuskiego L’Equipe na ich celowniku znalazł się występujący w Paris Saint-Germain Leonardo Paredes. Manchester United miał już złożył zapytanie w sprawie transferu, choć oczekiwana przez PSG kwota 35 milionów euro może stanąć na przeszkodzie w finalizacji ewentualnego transferu.

28-letni Argentyńczyk jest zawodnikiem PSG od stycznia 2019 roku, kiedy przeniósł się do stolicy Francji z Zenitu Sankt Petersburg. Pomocnik, który nie może liczyć na regularne występy w podstawowym składzie, od czasu dołączenia do zespołu rozegrał w jego barwach 113 spotkań we wszystkich rozgrywkach.

