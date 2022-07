Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Na niecały miesiąc przed początkiem nowego sezonu Premier League powodów do zadowolenia nie ma Erik ten Hag. W Manchesterze United panuje spore zamieszanie związane z osobą Cristiano Ronaldo. Ponadto działania Czerwonych Diabłów na rynku transferowym są na razie rozczarowujące. O napiętej atmosferze w szatni klubu poinformowali dziennikarze z The Athletic.

Cristiano Ronaldo wymusza na władzach Manchesteru United transfer do nowego zespołu

Rozczarowany postawą 37-latka jest Erik ten Hag

W klubie panuje napięta atmosfera z powodu zamieszania wokół Portugalczyka, a także niepowodzeń na rynku transferowym

Manchester United przestał być dla piłkarzy pociągającym kierunkiem

Obecne zamieszanie w obozie Czerwonych Diabłów jest w głównej mierze spowodowane działaniami Cristiano Ronaldo. Manchester United poinformował, że Portugalczyk otrzymał kilka dni wolnego za zgodą klubu i to z tego powodu nie udał się z resztą drużyny na zgrupowanie do Tajlandii. Wygląda to na robienie dobrej miny do złej gry. 37-latek według brytyjskich mediów nie stawił się na ostatnich treningach z powodu chęci opuszczenia ekipy Czerwonych Diabłów. W ten sposób stara się on wymusić transfer do nowego zespołu.

Rozczarowany postawą napastnika jest Erik ten Hag. Jedną z pierwszych zasad ustanowionych przez Holendra miało być zgłaszanie wszelkich problemów i wątpliwość przez piłkarzy do niego. Szkoleniowiec jest wściekły z powodu tego, że o rzekomej decyzji Cristiano Ronaldo dowiedział się z mediów, a nie od piłkarza. Dziennikarze The Athletic przekazali, że sytuacja w klubie jest napięta także z powodu rozczarowujących działań na rynku transferowym.

Official. Cristiano Ronaldo will not travel with Manchester United on their preseason tour this summer, he’s not included in the list. 🔴 #MUFC



Manchester United accepted this situation as Cristiano has ‘additional time off to deal with personal issues’. pic.twitter.com/ouw9H4spM6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2022

“Za kulisami kryje się mieszanina rozdrażnienia i rozpaczy odnośnie sposobu, w jaki klub działa na rynku. Mówi się, że gra na zwłokę w przypadku transakcji, w których jest to niepotrzebne. Ryzykuje w ten sposób, że przegapi swoje cele transferowe. Polegają na reaktywnym podejściu do rekrutacji piłkarzy” – napisał The Athletic.

Do tej pory Manchesterowi United latem udało się sfinalizować jedynie transfer Tyrella Malacii, który dołączył do drużyny z Feyenoordu. Priorytetem Czerwonych Diabłów jest sprowadzenie Frenkiego de Jonga z FC Barcelony. Oba kluby są jednak wciąż dalekie od osiągnięcia porozumienia.

Zobacz również: Fabrizio Romano: Bayern powinien zainteresować się Ronaldo