Manchester United może latem czekać rewolucja kadrowa, mając na względzie to, że w klubie pojawił się ostatnio nowy udziałowiec. Zanim jednak do niej dojdzie, to realny scenariusz zakłada, że Erik ten Hag zostanie zastąpiony przez nowego menedżera. Wieści w sprawie przekazał serwis CaughtOffside.