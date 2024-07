fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Manchester United

Casemiro ma odejść do Arabii Saudyjskiej. Man Utd nie zarobi fortuny

Manchester United kontynuuje rewolucję kadrową po kolejnym nieudanym sezonie. Zadecydowano, że twarzą projektu dalej będzie Erik ten Hag, dla którego najbliższy sezon będzie już trzecim na Old Trafford. Klub pracuje nad wzmocnieniami, tak aby mieć większe szanse na skuteczną grę na kilku frontach i osiągnięcie sukcesu. Do drużyny dołączył już Joshua Zirkzee, a niebawem powinny zostać sfinalizowane rozmowy w sprawie sprowadzenia Matthijsa de Ligta. Na tym nie koniec, bowiem Czerwone Diabły za wszelką cenę pragną pozyskać przynajmniej jednego środkowego pomocnika. Wiąże się to z bardzo prawdopodobnym odejściem Casemiro.

Brazylijczyk jest obecnie najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole. Przeanalizowano jego dotychczasowe występy i uznano, że nie daje on tyle jakości, ile się od niego wymaga. Uchodzi za zawodnika przepłaconego, stąd plan na pożegnanie się już w tym okienku transferowym. Olbrzymie zarobki Casemiro skutecznie odstraszają europejskie kluby, więc jedynym potencjalnym kierunkiem jest Arabia Saudyjska.

Marzeniem Manchesteru United byłoby odzyskanie kwoty przeznaczonej na jego transfer z Realu Madryt, czyli aż 70 milionów funtów. W klubie panuje świadomość, że po gorszym okresie nikt za brazylijskiego pomocnika tyle nie zapłaci. Władze są więc pogodzone z potężną stratą finansową, ale mimo tego przygotowują się do sprzedaży Casemiro. Jest to uważane za kluczowy ruch, który pozwoli odblokować budżet płacowy i sprowadzić nowe twarze.