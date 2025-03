Manchester United złożył ofertę za gwiazdę Barcelony. W grze 65 milionów euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United z ofertę za Frenkiego de Jonga! Barcelona podjęła decyzję

Manchester United rozgrywa fatalny sezon. Czerwone Diabły zawodzą na całej linii i zajmują odległe miejsce w tabeli Premier League. W trakcie kampanii doszło do zmiany na ławce trenerskiej. Ruben Amorim zastąpił Erika ten Haga. Wraz z przyjściem Portugalczyka zmieniły się plany transferowe na Old Trafford, a władze klubu zabrały się już ostro do pracy.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Manchester United ruszył już po pierwszego zawodnika. Otóż Czerwone Diabły złożyły ofertę FC Barcelonie za Frenkiego de Jonga. Propozycja angielskiego zespołu opiewa na 65 milionów euro. Duma Katalonii podjęła bardzo szybko decyzję, odrzucając zaloty klubu z Old Trafford.

Frenkie de Jong tak naprawdę od miesięcy jest łączony z Manchesterem United. Holender jeszcze jakiś czas temu faktycznie mógłby dołączyć do Czerwonych Diabłów. Ostatecznie jednak pomocnik odbudował swoją pozycję w FC Barcelonie i dziś odgrywa kluczową rolę w drużynie prowadzonej przez Hansiego Flicka.

W obecnym sezonie Frenkie de Jong rozegrał 29 spotkań w barwach Dumy Katalonii. W tym czasie reprezentant Holandii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.