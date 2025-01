Manchester United rozważa sprowadzenie nowego napastnika. Okazją na rynku jest Jonathan David, któremu po sezonie wygasa umowa z Lille. Jest szansa, aby Kanadyjczyk trafił na Old Trafford- przekazało "Give Me Sport".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

David na radarze Manchesteru United

Manchester United nie jest zadowolony z letnich transferów. Rozczarowuje w szczególności Joshua Zirkzee, który miał stworzyć z Rasmusem Hojlundem zabójczy duet w ofensywie. Holender radzi sobie bardzo słabo i po zaledwie kilku miesiącach może opuścić Old Trafford. Zainteresowanie wykazuje między innymi Juventus, choć Ruben Amorim może dać jeszcze szanse rosłemu snajperowi, aby ten odmienił swój los i pozostał w klubie na kolejne lata.

Nie zmienia to faktu, że Czerwone Diabły z chęcią przygarnęłyby nowego napastnika. Amorim uważa, że obecna kadra nie pasuje do wprowadzonego przez niego stylu gry, dlatego szuka na rynku odpowiednich graczy. “Give Me Sport” ujawnia, że kandydatem stał się Jonathan David, łączony wcześniej z Barceloną oraz włoskimi ekipami. Uchodzi on za znakomitą okazję na rynku, gdyż po sezonie będzie dostępny w ramach wolnego transferu. Nie zamierza przedłużać wygasającej umowy z Lille i szuka wyzwań w klubie z najwyższej półki.

Manchester United ma go na swojej liście życzeń, choć bardziej ceni inne kandydatury, w tym między innymi Viktora Gyokeresa. Wiele będzie zależało od możliwości finansowych oraz potencjalnej konkurencji. David cieszy się dużym zainteresowaniem, więc kluczowym aspektem będą jego wymagania dotyczące wynagrodzenia.

David od lat jest czołowym snajperem Ligue 1. W tym sezonie uzbierał dla Lille we wszystkich rozgrywkach już 17 bramek.