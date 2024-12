News Images LTD / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Enzo Maresca

Felix Nmecha na celowniku Manchesteru United i Chelsea

Zimowe okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami. Media jak zwykle ochoczo łączą piłkarzy z przeprowadzką zarówno do Manchesteru United jak i Chelsea. Te kluby w obecnym sezonie prezentują się zgoła inaczej, mimo to poważnie myślą o wzmocnieniach. Wkrótce między działaczami z Old Trafford oraz londyńczykami może rozpocząć się walka o interesującego zawodnika.

Z informacji przekazanych przez „Bild” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Manchester United oraz Chelsea znalazł się Felix Nmecha z Borussii Dortmund. Niemiecki pomocnik na Signal Iduna Park przeżywa wzloty i upadki. Obecnie jednak jego forma jest imponująca, przez co nieprzypadkowo trafił na celownik angielskich gigantów.

Borussia Dortmund pozyskała Felixa Nmechę w 2023 roku z VfL Wolsburg. Wówczas działacze BVB zapłacili za przyjście 24-letniego pomocnika 30 milionów euro. Mówi się, że klub z Signal Iduna Park rozważy ofertę za swojego zawodnika. Jednak musi ona przekraczać kwotę, którą wyłożyli na stół przed półtora roku.

Warto zaznaczyć, że Felix Nmecha ma dużo wspólnego z Wielką Brytanią. Reprezentant Niemiec swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Manchesteru City. 24-latek przebrnął przez niemal wszystkie szczeble wiekowe, ale ostatecznie nie udało mu się wskoczyć do seniorskiej drużyny The Citizens.