Manchester United chce pozyskać transferowy niewypał PSG

Randal Kolo Muani w styczniu ma opuścić PSG

Manchester United zdecydował się w październiku zwolnić Erika ten Haga po serii fatalnych wyników w Premier League. Czerwone Diabły zajmują odległą 13. lokatę, a stery w klubie 11 listopadzie przejmie Ruben Amorim. Portugalczyk ponad cztery lata prowadził Sporting Lizbona, z którym dwukrotnie został mistrzem kraju.

Okazuje się, że Randal Kolo Muani może zasilić szeregi klub z czerwonej części Manchesteru na zasadzie wypożyczenia w zimowym oknie transferowym. Francuz miałby być rozwiązaniem w ataku dla nowego menedżera. Choć mówi się o zainteresowaniu Viktorem Gyokeresem ze Sportingu, który imponuje formą z 23 golami w 17 meczach.

Należy jednak zaznaczyć, że transfer Szweda jest bardziej realny dopiero latem. Klub potrzebuje wzmocnień już zimą, dlatego może rozważyć półroczne wypożyczenie napastnika z Paris Saint-Germain.

Kolo Muani, który imponował formą w barwach Eintrachtu Frankfurt, dołączył do PSG w 2023 roku za 95 milionów euro. Przenosiny do Manchesteru mogłyby być dla niego doskonałą okazją do odbudowania formy i regularnych występów. W bieżącej kampanii ligowej Kolo Muani zdobył dwie bramki w 7 spotkaniach.