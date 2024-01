Imago / Paul Terry Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sacho oraz Antony zostali zaoferowani klubom z Saudi Pro League

Manchester United chce odzyskać część zainwestowanych pieniędzy

Za każdego z piłkarzy oczekują kwoty około 50 milionów funtów

Sancho i Antony na wylocie z Manchesteru United

Manchester United pod wodzą nowego kierownictwa przejdzie gruntowną przebudowę. Z drużyną pożegna się wielu piłkarzy, a czasy bezsensownego wydawania ogromnych sum pieniędzy mają odejść w niepamięć.

Z najnowszych informacji “The Standard” wynika, że dwóch skrzydłowych Czerwonych Diabłów zostało zaoferowanych do ligi arabskiej. Brytyjski tabloid wskazuje, że chodzi o Jadona Sancho oraz Antony’ego. W przypadku Anglika został on w tym miesiącu wypożyczony do Borussii Dortmund. 23-latek nie potrafi znaleźć wspólnego języka z Erikiem ten Hagiem, a jego przyszłość na Old Trafford zdaje się być znana od dłuższego czasu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku byłego gracza Ajaxu. Antony wciąż łapie się do kadry meczowej i otrzymuje szansę na grę. Aczkolwiek jego forma i statystyki nie powalają na kolana. Brazylijczyk w 17 meczach Premier League ani razu nie trafił do bramki rywali.

Manchester za obu piłkarzy zapłacił w granicach 160 milionów funtów. Teraz chcą odzyskać, choć część kwoty i są skłonni sprzedać wymienioną dwójkę po 50 milionów funtów za każdego z nich.

