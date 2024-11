Manchester United chce piłkarza Bayernu. Świetna okazja

Manchester United to jeden z klubów zainteresowanych pozyskaniem Leroya Sane. Gwiazdor Bayernu Monachium może być po sezonie dostępny za darmo.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane (w środku)

Sane wyląduje na Old Trafford?

Leroy Sane uchodzi za niezwykle atrakcyjną opcję na rynku transferowym. Jego kontrakt z Bayernem Monachium wygasa po sezonie 2024/2025. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie w Bawarii na dłużej. Niemiecki klub wyraża chęć kontynuowania współpracy, ale negocjacje nie przynoszą przełomu. Niemiecki skrzydłowy stracił miejsce w pierwszym składzie, dlatego zmiana otoczenia może okazać się dla niego korzystnym rozwiązaniem. Z pewnością nie mógłby narzekać na brak zainteresowania, gdyż jego nazwisko widnieje na listach życzeń wielu uznanych europejskich ekip.

Jedną z opcji jest powrót do Premier League. Za czasów Manchesteru City Sane radził sobie znakomicie, więc Bayern Monachium ściągał go ze statusem absolutnej gwiazdy. Tym razem Niemiec mógłby trafić na Old Trafford. “Bild” informuje, że Manchester United zainteresował się tematem, a nawet nawiązał kontakt z Bayernem i samym piłkarzem.

Przeszkodą w realizacji tego transferu mogłaby okazać się bardzo wysoka pensja Sane. Manchester United wyraźnie zmienia politykę płacową i nie chce nowym zawodnikom oferować tak dużych pieniędzy. W kolejnych miesiącach zapowiada się intensywna rywalizacja o gwiazdora Bayernu Monachium, gdyż oprócz Manchesteru United jest łączony także z Arsenalem czy FC Barceloną. Bawarczycy również nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i spróbują dogadać się z 28-latkiem.