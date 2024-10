Antony może rozstać się z Man Utd. Te kluby chcą Brazylijczyka

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony na celowniku trzech klubów

Man Utd jest w trakcie oceniania możliwości rozstania z Antonym. Co prawda definitywny transfer z udziałem Brazylijczyka raczej nie wchodzi w grę. Niemniej klub z Old Trafford może szukać opcji na wypożyczenie piłkarza. Informacje na ten temat pojawiły się na łamach brazylijskiego Globo.

Źródło przekonuje, że trzy kluby poważnie zainteresowały się 16-krotnym reprezentantem Brazylii. W kolejce po piłkarza ustawiły się takie kluby jak: Ajax, Crystal Palace i Newcaastle United. W holenderskiej ekipie zawodnik grał już w przeszłości. Pozostałe dwie ekipy mogłoby pozwolić zawodnikowi kontynuować karierę na Wyspach Brytyjskich.

Antony to zawodnik, z którym wiązano duże nadzieje w Man Utd. 24-latek trafił do angielskiej ekipy w sierpniu 2022 roku z Ajaxu. Przedstawiciel Premier League wyłożył na transakcję 95 milionów euro. Ostatnio jednak piłkarz nie otrzymuje zbyt wielu okazji gry. Erik ten Hag zdecydowanie nie widzi gracza w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów, co rodzi różne spekulacje.

Antony jak na razie ma na swoim koncie 86 spotkań w barwach Manchesteru United. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył też pięć asyst. Aktualny kontrakt zawodnika z angielskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika to natomiast 20 milionów euro.

