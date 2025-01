Antony na wylocie z Man Utd? Te kluby chcą Brazylijczyka

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony może zakończyć przygodę z Man Utd

Manchester United w erze Rubena Amorima może się w najbliższych miesiącach mocno zmieniać. Ekipa z Old Trafford planuje nie tylko pozyskiwanie nowych graczy, ale może też rozstać się z konkretnymi zawodnikami. Antony na przykład nie może być pewny swojej przyszłości. Fichajes.net przekonuje, że jest trzech chętnych na transfer z udziałem Brazylijczyka.

Manchester United sezon 2024/2025

Źródło podaje, że ofensywnie usposobiony gracz znalazł się na celowniku takich ekip jak: West Ham United, Real Betis czy Olympique Marsylia. Przedstawiciel ligi angielskiej nie ukrywa, że chce wzmocnić się w ofensywie. Pasować do planów Graham Pottera ma właśnie Antony, mogący zapewnić Młotom szybkość na boku boiska.

Możliwym kierunkiem dla zawodnika jest też Hiszpania. Andaluzyjczycy poważnie zainteresowali się graczem Czerwonych Diabłów. Real Betis chce teraz oprzeć się na strategii, polegającej na tym, aby wzmocnić się graczem z doświadczeniem na arenie międzynarodowej. To miałoby pomóc ekipie z La Liga wskoczyć na wyższy poziom.

W końcu jest też chętny na transakcję z udziałem piłkarza z Ligue 1. Olympique Marsylia może spróbować pozyskać skrzydłowego Man Utd, który miałby w zespole zrobić różnicę w grze do przodu.

Klub z Old Trafford według medialnych wieści jest gotowy na wypożyczenie gracza. Man Utd jest jednocześnie skłonny na to, aby dać zawodnikowi czas na adaptację w nowych warunkach, a celem tego ma być uzyskanie najlepszej możliwej dyspozycji przez piłkarza.

Antony to 24-latek, mający kontrakt z klubem z Premier League do 2027 roku. Rynkowa wartość gracza to 20 milionów euro.

