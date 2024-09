Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Manchester United nie chce Rabiota

Adrien Rabiot długo zwlekał z ostateczną decyzją w sprawie swojej przyszłości. Juventus oferował mu przedłużenie wygasającego kontraktu, lecz ten wybrał inaczej i trafił na rynek wolnych zawodników. Wydawało się, że szybko znajdzie pracodawcę, bowiem zainteresowanie gwiazdorem przejawiały chociażby takie kluby, jak Real Madryt, Barcelona czy Paris Saint-Germain. Choć Rabiot był dostępny jako wolny zawodnik, jego sprowadzenie wiązałoby się z dużym obciążeniem finansowym, bowiem oczekiwał solidnej pensji.

Mijają kolejne miesiące, a Rabiot dalej nie znalazł klubu. We wtorek media sugerowały, że odrzucił propozycję Milanu. Nie wyląduje również na Old Trafford, gdyż z tej operacji wycofał się Manchester United.

Rabiot długo pozostawał na celowniki Czerwonych Diabłów, które planowały go ściągnąć już lata temu. Teraz był jednym z kandydatów do zastąpienia Christiana Eriksena. Manchester United podchodził do tematu ze spokojem, bowiem piłkarzy bez kontraktu mógł pozyskać do 14 września.

Eriksen postanowił wypełnić swoją umowę z Manchesterem United, więc temat przybycia Francuza upadł. Musi on dalej rozglądać się za nowym klubem, a coraz bardziej prawdopodobna wydaje się Arabia Saudyjska.