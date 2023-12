Sacha Boey z Galatasaray może przenieść się do Premier League. Według tureckiego portalu "Fanatik" Manchester United włączył się do walki z Arsenalem o prawego obrońcę.

Imago / Dejan Obretkovic Na zdjęciu: Piłkarze Galatasaray

Sacha Boey przykuł uwagę dwóch klubów z Premier League

Manchester United może na ostatniej prostej wyprzedzić Arsenal w walce o transfer Francuza

Galatasaray za swojego obrońcę oczekuje przynajmniej 20 milionów euro

Sacha Boey może wybierać pomiędzy Manchesterem a Arsenalem

Arsenal jakiś czas temu był łączony ze sprowadzeniem utalentowanego obrońcy z Galatasaray. Sacha Boey miał trafić na Emirates Stadium i zastapić kontuzjowanego obrońcę “Kanonierów”. Jednak plany londyńskiego klubu może pokrzyżować Manchester United. Według tureckiego portalu “Fanatik” 23-letni prawy obrońca znalazł się na celowniku “Czerwonych Diabłów”. Z klubem za niedługo pożegnać się może Aaron Wan-Bissaka. To właśnie w jego miejsce sprowadzony miałby zostać piłkarz z ligi tureckiej.

Sacha Boey jest wychowankiem Rennes i to właśnie stamtąd trafił do Stambułu w 2021 roku za ok. milion euro. Odkąd dołączył do ekipy “Lwów” wystąpił w ich barwach w 79 meczach, w których strzelił 4 bramki i dołożył do tego 4 asysty.

Francuz jest mocno rozchwytywany na rynku transferowym. Jego usługami zainteresowany jest również wcześniej wspomniany Arsenal, a także klub z jego ojczyzny – Olympique Marsyllia.