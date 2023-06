fot. Imago/Crystal Pix Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Manchester City ściągnął pomocnika Chelsea

Mateo Kovacić podpisał z Obywatelami kontrakt do czerwca 2027 roku

Kwota transferu Chorwata wyniosła 25 milionów funtów podstawy

Obywatele sfinalizowali pierwszy transfer

Po zdobyciu potrójnej korony Manchester City nie próżnuje i pragnie wzmocnić kilka pozycji. Z klubu odszedł już Ilkay Gundogan, który zdecydował się na ofertę FC Barcelony. Na ruch mistrza Anglii nie trzeba było długo czekać. We wtorek ogłoszony został transfer Mateo Kovacicia, który zastąpi w środku pola reprezentanta Niemiec.

Chelsea była gotowa pożegnać się ze swoim pomocnikiem. Kwota transferu wyniosła 25 milionów funtów podstawy plus pięć milionów funtów w ramach bonusów. Kontrakt Kovacicia będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

– To dla mnie znakomity ruch i nie mogę doczekać się, kiedy zacznę grać w City. Każdy, kto oglądał tę drużynę pod wodzą Pepa, wie, jaka jest dobra – dla mnie najlepsza na świecie. Trofea, które zdobyli, są widoczne dla wszystkich, ale to po prostu najlepszy zespół na świecie pod względem piłkarskim. Dołączenie do niego to marzenie każdego piłkarza – powiedział środkowy pomocnik.

Reprezentant Chorwacji trafił do Chelsea w 2018 roku. Triumfował z nią w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy.

