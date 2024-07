Manchester City wyznaczył cenę za swoją gwiazdę

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ederson i Josep Guardiola

Ederson wyceniony przez Manchester City

Man City ma za sobą sezon, w którym wygrał mistrzostwo Premier League. Aktualnie trwają prace w klubie nad przebudową drużyny, która ma walczyć o najwyższe cele w kampanii 2024/2025. Ciekawe wieści przekazał Sports World.

Źródło przekonuje, że coraz bardziej realny jest transfer z udziałem Edersona. Brazylijski bramkarz, którego zabrakło ostatnio na Copa America, znalazł się na celowniku Al-Nassr. Wierząc informacjom Sport World, decydenci Obywateli oczekują za gracza 50 milionów euro.

Ederson to kluczowa postać drużyny, która dowodzi Josep Guardiola. Zawodnik trafił do angielskiej ekipy w 2017 roku za 40 milionów euro. Jak dotąd wystąpił w 300 spotkaniach w barwach Manchesteru City. Od momentu, gdy zasilił szeregi The Citizens, wywalczył 17 trofeów. Między innymi wygrał Ligę Mistrzów UEFA, a także wiele sukcesów w Premier League.

Chociaż wydaje się, że Saudyjczycy są gotowi zaoferować lukratywne warunki Edersonowi z umową do 2026 roku, to na dzisiaj negocjacje utkwiły w martwym punkcie. Wpływ na to ma mają oczekiwania finansowe klubu z Anglii. Al-Nassr zaoferowało 30 milionów euro. Z kolei Ma City oczekuje kwoty o 20 milionów euro większą. Aktualny kontrakt 30-latka obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Aktualnie zawodnik leczy kontuzję związaną ze złamaniem oczodołu.

