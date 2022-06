PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling tego lata ponownie chce odejść z Manchesteru City. Tym razem najprawdopodobniej mu się to uda, a jego usługami zainteresowana jest Chelsea. W związku z wygasającym za rok kontraktem, mistrzowie Anglii oczekują za skrzydłowego około 60 milionów euro.

Raheem Sterling chce odejść z Manchesteru City. Pozostał mu rok kontraktu na Etihad

Anglikiem zainteresowana jest Chelsea

Obywatele nie zamierzają blokować transferu 27-latka. Oczekują za niego około 60 milionów euro

Sterling wyceniony. Zostanie gwiazdą Chelsea?

Raheem Sterling już minionego lata chciał odejść z Manchesteru City. Poszukiwał regularnej gry w wyjściowym składzie i miał za sobą udane Euro 2021. Ostatecznie żadna oferta nie znalazła uznania włodarzy Obywateli. Anglik pozostał na Etihad Stadium i rozegrał niezły sezon, choć wciąż nie był etatowym członkiem pierwszej jedenastki.

Teraz 27-latek niejako postawił mistrzów kraju pod ścianą. Ponownie zażądał transferu. Jako, że jego kontrakt wygasa za rok, Manchesterowi City groziłoby jego odejście za darmo. Pep Guardiola kilkukrotnie powtarzał, że “z niewolnika nie ma pracownika”. Uznany szkoleniowiec nie zamierza utrudniać odejścia zarówno Bernardo Silvie, jak i Sterlingowi. O ile do klubu wpłynie adekwatna oferta. Sky Sports donosi, że Obywatele wycenili błyskotliwego skrzydłowego na około 60 milionów euro. Biorąc pod uwagę jego umiejętności, wiek i doświadczenie, jawi się to jako prawdziwa rynkowa okazja.

O Anglika najmocniej zabiega Chelsea. Już niebawem The Blues złożą za niego ofertę. Liczą, że wpasuje się on do ofensywy lepiej, niż Romelu Lukaku, którego wypożyczenie niebawem stanie się oficjalne. Manchester City już oddał tego lata jednego napastnika do rywala z tzw. wielkiej szóstki – Gabriel Jesus na dniach zostanie ogłoszony graczem Arsenalu. Czy mistrzowie zaryzykują oddanie Sterlinga bezpośredniemu przeciwnikowi w walce o tytuł? Możliwe też, że uznają za takich wyłącznie Liverpool.

Sterling w minionym sezonie rozegrał 47 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 17 bramek i dziewięć asyst.

