Brytyjski The Athletic donosi, że Manchester City złożył oficjalną ofertę kupna Declana Rice'a z West Ham United wynoszącą 80 mln funtów. Wygląda na to, że Arsenal, który od wielu tygodni jest łączony z reprezentantem Anglii może zostać uprzedzony przez mistrzów Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Manchester City na poważnie włączył się do walki o Declana Rice’a

Obywatele oferują za reprezentanta Anglii 80 mln funtów

Wcześniej już West Ham odrzucił zbliżoną ofertę Arsenalu

Manchester City złożył ofertę za Declana Rice’a

The Athletic już w ubiegłym tygodniu informował, że Manchester City włączy się do walki o transfer Declana Rice’a. Teraz brytyjscy dziennikarze donoszą, że The Citizens złożyli West Ham United oficjalną ofertę. Według nich to 80 mln funtów plus kolejne dziesięć w formie bonusów.

Arsenal wcześniej złożył ofertę bliską tej Manchesteru City. Kanonierzy zaoferowali 75 mln funtów plus kolejnych 15 mln w formie dodatków. Taka propozycja została jednak odrzucona przez Młoty, co otworzyło szansę ekipie Pepa Guardioli.

Kontrakt Rice’a w West Ham wygasa w 2024 roku i ma opcję przedłużenia o kolejny rok. Jednak prezes West Ham, David Sullivan, powiedział po triumfie klubu w Lidze Konferencji, że reprezentant Anglii prawdopodobnie rozegrał swój ostatni mecz w zespole Młotów, czym tylko podgrzał spekulacje na temat przyszłości pomocnika.

