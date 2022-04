Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland szykuje się do hitowego transferu. O napastnika BVB zabiega Manchester City, który oferuje mu ogromne pieniądze.

Manchester City wysłał ofertę dla Erlinga Haalanda

Propozycja dla Norwega jest bardzo atrakcyjna

Real Madryt również walczy o 21-latka

Przyszłość Norwega już znana?

Erling Haaland to ścisły światowy top wśród napastników. Norweg udowodnił to między innymi swoimi występami w Lidze Mistrzów, gdzie rozegrał tylko 19 meczów, a strzelił już 23 gole. Borussia Dortmund odpadła już z tych rozgrywek, więc wiele wskazuje na to, ze 21-latek statystyki poprawi już w nowych barwach.

Wyścig o pozyskanie Haalanda rozpoczął się już w minionym sezonie. Wraz z upływem czasu z walki odpadali kolejni giganci. Na ten moment liczą się trzej, maksymalnie czterej kandydaci. Oferty piłkarzowi przedstawiły jednak tylko dwa kluby.

Propozycję dla Haalanda wystosował faworyt do jego sprowadzenia, czyli Manchester City. Mistrz Anglii nie ma światowej klasy klasycznej dziewiątki, a mimo to radzi sobie świetnie. Obywatele chcą być jeszcze silniejsi, więc ruszyli po 21-latka. W ekipie Pepa Guardioli może on liczyć na około 30 milionów euro za każdy z pięciu sezonów. Na tyle lat ma zostać bowiem podpisany kontrakt. Manchester City zapłaci też klauzulę odstępnego (75 milionów euro) i prowizję dla agenta i ojca piłkarza (70 milionów euro).

Haalanda pragnie również Real Madryt. Królewscy także wystosowali ofertę dla Norwega. Ten nie był jednak przekonany do transferu po jej zobaczeniu. Można zakładać, że lider La Ligi zaoferował mniejsze pieniądze od Manchesteru City. Ponadto Real chce Haalanda dopiero latem przyszłego roku. Tymczasem Norweg ma zamiar opuścić Dortmund już w trakcie najbliższego okna transferowego.

