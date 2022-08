PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Manchester City i Juventus rozważają dokonanie wymiany między swoimi piłkarzami. Do Turynu miałby powędrować Ilkay Gundogan, natomiast na Wyspy Brytyjskie przeniósłby się Arthur. W przeszłości oba kluby dokonały już podobnej transakcji.

Manchester City myśli o rozstaniu z Ilkayem Gundoganem. Środkowy pomocnik wkroczył w ostatni rok ważnego kontraktu

Niepewną przyszłość w Turynie ma z kolei Arthur, którego Juventus chętnie by spieniężył

Obie strony mogą dojść do porozumienia i wymienić się zawodnikami. Oczywiście mistrzowie Anglii musieliby w tej transakcji dopłacić nieco więcej pieniędzy

Podobna wymiana miała miejsce już w przeszłości

“Stara Dama” oraz Manchester City dokonały podobnej transakcji już w 2019 roku. Do Manchesteru trafił Joao Cancelo, natomiast ekipę z Turynu wzmocnił Danilo. Co ciekawe – obie strony mocno skorzystały na takim przedsięwzięciu. Portugalczyk urósł do miana czołowego bocznego obrońcy świata, natomiast Brazylijczyk zagwarantował Juventusowi stabilność i potrzebne doświadczenie.

Tym razem wymiana miałaby dotyczyć zawodników środka pola. Nie ulega wątpliwościom, że Arthur zawiódł oczekiwania kibiców i nie wygląda na kogoś, kto mógłby jeszcze odmienić swoją przyszłość w Turynie. Juventus wpakował w jego transfer ogromne pieniądze i chciałby teraz odzyskać chociaż część zainwestowanej kwoty.

Sytuacja z Ilkayem Gundoganem wygląda zupełnie inaczej. To wciąż dobry zawodnik, który może pełnić istotną rolę w składzie Manchesteru City, ale jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku. Nie zapowiada się na to, aby obie strony chciały kontynuować współpracę, zatem tego lata pojawia się ostatnia okazja, aby zarobić na jego sprzedaży.

Transfer 31-letniego Niemca miałby kosztować Juventus 30 milionów euro, natomiast cena za 25-letniego Brazylijczyka wyniosłaby 40 milionów euro. Obaj zawodnicy nie mieliby nic przeciwko zmianie środowiska.

