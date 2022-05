fot. PressFocus Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries od momentu, gdy trafił do Interu Mediolan, cały czas się rozwija. Holenderski prawy obrońca trafił do ekipy z Serie A po udanym w jego wykonaniu Euro 2020. Niewykluczone, że zawodnik krótce znów zmieni barwy klubowe.

Możliwa jest kolejna zmiana pracodawcy przez Denzela Dumfriesa

Tuttosport twierdzi, że Holender znalazł się celowniku Manchesteru United

Rynkowa wartość 26-latka wynosi 20 milionów euro

Dumfires radarze Czerwonych Diabłów

Denzel Dumfries według najnowszych doniesień mediów w trakcie najbliższego okna transferowego może kolejny raz zmienić barwy klubowe. Man Utd ma być zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Holandii według Tuttosport. Zwolennikiem transferu z udziałem piłkarza ma być Erik ten Hag.

Prawa obrona to jedna z tych pozycji w ekipie z Old Trafford, która wymaga wzmocnienia. Wpływ na to ma niesatysfakcjonująca postawa Aarona Wan-Bissaki i Diogo Dalota. Wymieniona dwójka zawodników może odejść z Man Utd latem. W ich miejsce za zarobione pieniądze z tytułu transferów miałby dołączyć Dumfries.

Holenderski defensor w szeregach Interu Mediolan prezentuje bardzo dobrą dyspozycję. Spekuluje się, że klub z Serie A może być gotowy sprzedać Dumfriesa, ale pod warunkiem, że pojawi się chętny, który wyłoży 50 milionów euro za piłkarza. Gigant z Premier League nie jest jedynym klubem, który celuje w transfer holenderskiego defensora. Oprócz Man Utd także Bayern Monachium wyraża zainteresowanie Dumfriesa.

W kontekście Czerwonych Diabłów spekuluje się również, że na celowniku Man Utd znajdują się tacy zawodnicy jak: Harry Kane, Declan Rice, Kalvin Phillips, Pau Torres, czy Jarrod Bowen.

