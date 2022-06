fot. PressFocus Na zdjęciu: Stefan De Vrij

Manchester United według informacji dziennikarza Nicolo Schiry jest kolejnym klubem chętnym na sfinalizowanie transferu z udziałem Stefana De Vrija. Wcześniej zainteresowanie obrońcą Interu Mediolan wyrażał Newcastle United.

Manchester United pracuje nad wzmocnieniem składu

Klub z Old Trafford myśli o nowym środkowym defensorze

Dziennikarz Nicolo Schira twierdzi, że jednym z celów Czerwonych Diabłów, jest Stefan De Vrij

Reprezentant Holandii zamieni Inter na Premier League?

Manchester United od pierwszego lipca zacznie nową erę w historii klubu. Stery nad ekipą z Old Trafford przejmie Erik ten Hag. W związku z tym nie milkną doniesienia na temat metamorfozy kadrowej Czerwonych Diabłów.

Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia związane z transfer Frenkiego De Jonga. Zwolennikiem talentu tego zawodnika jest przyszły opiekun giganta Premier League. Okazuje się jednak, że sternicy Man Utd chcę się także wzmocnić w obronie.

W teorii defensywa Czerwonych Diabłów jest mocno obsadzona, bo mogą w niej grać między innymi Harry Maguire, czy Rafael Varane. Ostatni sezon był jednak brutalną weryfikacją siły defensywnej Manchesteru United. Tymczasem dziennikarz Nicolo Schira twierdzi, że angielską ekipę może wzmocnić Stefan De Vrij.

30-latek budzi zainteresowanie kilku klubów z Premier League. Wcześniej pojawiły się głosy o zainteresowaniu Holendrem ze strony Chelsea, czy Newcastle United. Klub z St. James Park złożył nawet ofertę, ale piłkarz szybko ją odrzucił.

De Vrij to zawodnik, który trafił do teamu z Mediolanu w 2018 roku z Lazio. Obecny kontrakt Holendra obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 28 milionów euro.

