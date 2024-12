Man Utd planuje transfery. Reprezentant Niemiec na liście

Peter Schatz / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz, David Raum i Joshua Kimmich

David Raum na liście Man Utd

Manchester United intensywnie poszukuje wzmocnień na pozycji lewego obrońcy, a jednym z kluczowych kandydatów jest David Raum. Reprezentant Niemiec ma ważny kontrakt z RB Lipsk do 2027 roku, co już teraz czyni go atrakcyjnym celem transferowym.

WIDEO: Man Utd w sezonie 2024/2025

Okazuje się, że latem zeszłego roku między klubem a zawodnikiem odbyły się pierwsze rozmowy na temat jego potencjalnego transferu, które obejmowały również aspekty finansowe. 26-letni David Raum jest uznawany za idealnego zawodnika do systemu trenera Rubena Amorima. Jego umiejętności i rozwój są obecnie uważnie obserwowane przez sztab szkoleniowy Manchesteru United.

Agencja reprezentująca Rauma, czyli ROOF, posiada silne kontakty w Premier League, co zwiększa szanse na ewentualny transfer. Jednak obecnie zawodnik zmaga się z kontuzją kostki, co może wpłynąć na tempo realizacji ewentualnych planów transferowych. Mimo to, zainteresowanie Manchesteru United pozostaje niezmienne, a dalsze decyzje będą zależały od szybkości jego powrotu do pełnej formy.

W sezonie 2023/2024 David Raum był ważnym zawodnikiem RB Lipsk. Defensor rozegrał łącznie 40 meczów, notując w nich trzy gole oraz aż 13 asyst. Te występy poskutkowały powołaniem i grą na Euro 2024.