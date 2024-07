Man Utd chce gwiazdę Girony. Shaw w opałach

Przyszłość Luke'a Shawa w Manchesterze United staje się niepewna po doniesieniach o planowanym transferze Miguela Gutierreza z Girony. Klub z Old Trafford ma zakontraktować młodego obrońcę, co stawia Anglika w trudnej sytuacji.

Shaw może zostać zmuszony do odejścia z Manchesteru United

Manchester United porozumiał się w sprawie transferu Miguela Gutierreza, 22-letniego lewego obrońcy z Girony, który wcześniej grał w Realu Madryt. Hiszpański gigant umieścił w jego kontrakcie klauzulę odkupu, wynoszącą zaledwie 6,7 miliona funtów. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, Królewscy mają zamiar skorzystać z tej klauzuli i ponownie podpisać kontrakt z Gutierrezem, aby następnie sprzedać go do Manchesteru United za wyższą kwotę około 34 milionów funtów.

Transfer ten jest częścią skomplikowanej układanki transferowej, w której Real Madryt odgrywa kluczową rolę. Klub z Madrytu ma już w swoich szeregach Ferlanda Mendy’ego, a także planuje sprowadzenie Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium. W związku z tym, powrót Gutierreza na dłużej do Realu jest mało prawdopodobny.

Gutierrez stał się ulubieńcem kibiców Girony, rozgrywając 76 meczów w ciągu trzech sezonów. Był kluczowym zawodnikiem w ubiegłym sezonie, pomagając drużynie awansować do Ligi Mistrzów. Jego solidne występy zwróciły uwagę większych klubów, co zaowocowało zainteresowaniem Manchesteru United.

Erik ten Hag, menedżer Manchesteru United, wydaje się tracić cierpliwość do Luke’a Shawa, którego kariera w klubie jest naznaczona kontuzjami. W sezonie 2023/24 zagrał tylko w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach, głównie z powodu problemów mięśniowych i kontuzji ścięgna udowego. Mimo że Shaw był częścią kadry Anglii na Euro 2024, nie zagrał jeszcze ani minuty w turnieju. Przez pierwsze dwa tygodnie trenował oddzielnie od reszty drużyny, a nawet po ogłoszeniu gotowości do gry w meczu 1/8 finału ze Słowacją, pozostał na ławce rezerwowych.

Transfer Gutierreza do Manchesteru United może oznaczać koniec ery Luke’a Shawa w klubie. Nowy, młodszy zawodnik może przynieść świeżość i stabilność na pozycji lewego obrońcy. Dla Anglika może to być znak, że czas poszukać nowych wyzwań poza Old Trafford.

