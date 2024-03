Źródło: AS

fot. Imago/Pressinphoto Na zdjęciu: Leny Yoro

Manchester United to kolejny klub, który dołącza do walki o 18-letni talent

Leny Yoro był już wcześniej łączony między innymi z Realem Madryt

Lille oczekuje za swojego obrońcę około 60 milionów euro

Man Utd stanie do walki z Realem. Chce utalentowanego obrońcę

Manchester United planuje latem sprowadzić nowego środkowego obrońcę, który zastąpi Raphaela Varane’a. Wygasający kontrakt Francuza najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony, co oznacza, że zbliża się jego wyprowadzka z Old Trafford. Kolejne nazwiska są łączone z Czerwonymi Diabłami, lecz do ostatecznej decyzji jeszcze daleka. Wiadomo natomiast, że nie zamierzają oni oszczędzać, a transfer może wynieść bardzo wysoką sumę.

Jean-Clair Todibo, Jarrad Branthwaite, Gleison Bremer – to tylko kilku kandydatów do zasilenia defensywy Manchesteru United. Na liście życzeń znajduje się także Leny Yoro. 18-latek uchodzi za jeden z największych talentów w Europie, co przekłada się na zainteresowanie ze strony niemal wszystkich gigantów. Nad transferem poważnie zastanawia się Real Madryt, który widzi w nim opcję na lata. Czerwone Diabły spróbują ubiec Królewskich.

Lille oczekuje za swojego gracza kwoty w okolicach 60 milionów euro. Pozycja negocjacyjna Francuzów nie jest jednak dość dobra – kontrakt Yoro obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Istnieje ryzyko utraty stopera za darmo, więc transfer może finalnie kosztować nieco mniej.

