Darwin Nunez to jeden z zawodników, który wzbudził zainteresowanie wielu klubów na rynku transferowym. Najnowsze informacje na temat Urugwajczyka przekazał The Telegraph. 22-latek jest celem Man Utd, który jednak uzależnia transfer z udziałem napastnika od awansu do Ligi Mistrzów.

Manchester United może latem potrzebować wzmocnień w ofensywie

Niepewny los w klubie z Old Trafford dotyczy Masona Greenwooda i Edinsona Cavaniego

The Thelegraph wskazuje, że sternicy Czerwonych Diabłów zwrócili uwagę na Darwina Nuneza

Liga Mistrzów wpłynie na plany transferowe Man Utd

Darwin Nunez aktualnie broni barw Benfiki Lizbona, z którą ma kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Zawodnik trafił do teamu z Portugalii za 24 miliony euro z hiszpańskiej Almerii. W tym sezonie Darwin Nunez rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 26 bramek. Bardzo dobry bilans piłkarza nie umknął uwadze czołowych klubów europejskich. Urugwajczyk przede wszystkim znalazł się na celowniku ekip z Premier League.

The Telegraph twierdzi natomiast, że Darwin Nunez może zasilić szeregi Atletico Madryt, wyrażające już od dłuższego czasu chęć pozyskania piłkarza. Benfica oczekuje za zawodnika ponad 70 milionów euro. Wcześniej chęć sfinalizowania transferu z udziałem zawodnika przedstawiły też takie ekipy jak Newcastle United, czy West Ham United. Nieudaną próbę transferu z udziałem zawodnika podjęło także Brighton.

Klub z Old Trafford również zwrócił uwagę na Darwina Nuneza, ale angielscy dziennikarze twierdzą, że ewentualny transfer piłkarza do Man Utd może być uzależniony od tego, czy ekipa Ralfa Rangnicka wywalczy przepustkę do gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Urugwajczyk mógłby w szeregach Czerwonych Diabłów wypełnić lukę po Eidinsonie Cavanim, który latem najpewniej pożegna się z Man Utd. 35-latek ma kontrakt ważny tylko do końca czerwca tego roku. Nie zapowiada się, aby umowa z weteranem została przedłużona.

