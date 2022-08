fot. PressFocus Na zdjęciu: Antony

Man Utd od dłuższego czasu był zainteresowany skrzydłowym Ajaxu – Antonym. Nowe wieści w sprawie ewentualnej transakcji z udziałem piłkarza przekazało Sky Sports. Wygląda na to, że klub z Old Trafford rezygnuje z pozyskania zawodnika.

Man Utd mając na uwadze mecze kontrolne nie powalał na kolana

Drużyna Erika ten Haga szuka kolejnych wzmocnień

Sky Sports twierdzi, że nie dojdzie do skutku transakcja z udziałem Antony’ego

Man Utd w poszukiwaniu wzmocnień do ofensywy

Man Utd ma za sobą mecz kontrolny z Rayo Vallecano, który zakończył się remisem 1:1. Jednocześnie podopieczni Erika ten Haga przed pierwszym spotkaniem ligowym legitymują się serią trzech meczów bez wygranej. To pokazuje, że chyba posiłki do składu są jeszcze potrzebne.

Sky Sports przekazało natomiast, że na celowniku Man Utd znajduje się Antony. Zawodnik miał wzmocnić angielską ekipę na skrzydle. Okazuje się jednak, że sternicy Czerwonych Diabłów nie są w stanie spełnić oczekiwań finansowych Ajaxu w sprawie piłkarza.

Holenderski klub niechętnie podchodzi do sprzedaży zawodnika, który ma kontrakt ważny do 2025 roku. O ile Man Utd jest gotowy wyłożyć na transfer z udziałem piłkarza 40-50 milionów euro, to władze klubu z Amsterdamu ustaliły za zawodnika zaporową cenę, oscylującą w granicach 80-100 milionów euro.

W związku z tym, że szanse na pozyskanie Antony’ego znacznie zmalały, to klub z Old Trafford zaczął rozglądać się innymi zawodnikami. Na radarze Man Utd jest między innymi Benjamin Sesko z RB Salzburg.

