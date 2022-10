PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Coraz częściej w brytyjskich mediach pisze się, że Manchester United zimą nie dokona żadnego transferu do klubu. Po bardzo rozrzutnym lecie nadejdzie czas na oszczędności, a na kolejne wzmocnienia Czerwonych Diabłów przyjdzie zaczekać do lipca.

Manchester United latem na transfery wydał ponad 200 mln funtów

Erik ten Hag oczekuje kolejnych wzmocnień

W mediach jednak coraz częściej pisze się, że zimą Czerwone Diabły nie przeprowadzą żadnych ruchów

Ten Hag na kolejnych graczy będzie musiał poczekać do lipca

Manchester United jest na początku przebudowy swojej drużyny. Wszystko rozpoczęło się od ściągnięcia z Ajaksu Amsterdam Erika ten Haga. Nowy menedżer ma przywrócić Czerwonym Diabłom dawny blask.

Latem do ekipy z Old Trafford trafiło aż sześciu nowych zawodników. Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Casemiro i Antony kosztowali Anglików ponad 200 mln funtów. Do klubu dołączył także Martin Dubravka na zasadzie wypożyczenia. Warto podkreślić, że tylko za sprowadzenie Casemiro i Antony’ego Manchester United zapłacił blisko 150 mln funtów. Była to odpowiedź klubu na fatalny początek kampanii i dwie porażki w dwóch pierwszych kolejkach Premier League z Brighton oraz Brentford.

Proces rekonstrukcji składu nie został jednak jeszcze zakończony. Erik ten Hag niejednokrotnie przyznawał, że oczekuje kolejnych wzmocnień, bowiem skład nie jest jeszcze kompletnych, a na niektórych pozycjach potrzebna jest większa konkurencja.

Początkowo wydawało się, że Manchester United kolejnych transferów dokona już w styczniu. Oczywiście nie tak spektakularnych, jak te letnie, ale w mediach pojawiały się informacje, że Czerwone Diabły będą chciały przeznaczyć na transfery nawet do stu milionów funtów.

Tymczasem, według najnowszych doniesień, zimą United nie dokonają żadnego transferu. Możliwości finansowe nie są nieskończone, dlatego Czerwone Diabły muszą zwrócić uwagę na klubowy budżet. Poza tym, w styczniu trudniej sprowadzić kluczowego piłkarza, dlatego władze klubu już teraz w pełni będą chciały skoncentrować się na letnim okienku transferowym.

