Jadon Sancho realizuje indywidualny program treningowy, który ma na celu pomóc mu w powrocie do optymalnej dyspozycji. Niewykluczone, że Manchester United zdecyduje się zimą wypożyczyć skrzydłowego.

Jadon Sancho nie trenuje z Manchesterem United

Anglik realizuje indywidualny program treningowy, który ma mu pomóc wrócić do formy

“Czerwone Diabły” rozważają wypożyczenie skrzydłowego

Sancho zagubił się w Manchesterze

Ostatnie miesiące są dla Jadona Sancho bardzo trudne. To dla niego już drugi sezon w barwach Manchesteru United, ale wciąż nie potrafi nawiązać do świetnych występów z czasów Borussii Dortmund. Skrzydłowy ma problem z regularną grą, co wpłynęło również na jego sytuację w reprezentacji Anglii. Nie został on powołany na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze, co nie okazało się wielkim zaskoczeniem.

Co ciekawe, Sancho nie trenuje także z resztą zespołu. Realizuje on indywidualny program treningowy, a o szczegółach poinformował Erik ten Hag. Anglik nie jest w odpowiedniej kondycji fizycznej oraz psychicznej, przez co musi ćwiczyć nieco inaczej.

“Czerwone Diabły” zdają sobie sprawę, że dotychczas kosztowna transakcja się nie zwróciła, ale nie zamierzają rezygnować z 22-latka. Coraz więcej wskazuje natomiast na to, że wiosną Manchester United nie będzie korzystał z jego usług. W grę wchodzi wypożyczenie, które pozwoli mu wrócić do właściwej dyspozycji. Tymczasowa zmiana otoczenia może również pozytywnie wpłynąć na jego psychikę, bowiem w Manchesterze United zdaje się być nieco zagubiony.

Wypożyczenie Sancho stanie się bardziej prawdopodobne, jeśli zimą na Old Trafford przeniesie się Cody Gakpo. To on jest celem transferowym numer jeden, choć docelowo ma być następcą Cristiano Ronaldo, który z klubem pożegnał się kilka tygodni temu.

