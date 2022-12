fot. PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

Manchester United nie zamierza skorzystać z klauzuli przedłużającej kontrakt Davida de Gei. Erik ten Hag jest nastawiony na pozyskanie nowego bramkarza, zaś Hiszpan naciska na pozostanie na Old Trafford.

Kontrakt Davida de Gei wygasa wraz z końcem sezonu

Istnieje zapis o przedłużeniu o kolejny rok, lecz Manchester United nie chce z niego korzystać

David de Gea pragnie pozyskać nowego bramkarza

De Gea wyląduje poza Old Trafford?

Zapowiadają się poważne zmiany między słupkami Manchesteru United. Dyspozycja Davida de Gei od początku sezonu nie jest najwyższa, w związku z czym angielski gigant rozważa pozyskanie bramkarza, który zostanie nowym numerem jeden. Latem do zespołu w ramach wypożyczenia trafił Martin Dubravka, lecz przegrał rywalizację z Hiszpanem.

De Gea naciska na pozostanie na Old Trafford, lecz “Czerwone Diabły” nie są przekonane do tego rozwiązania. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu, lecz w grę wchodzi jeszcze skorzystanie z zapisu, który automatycznie przedłuża go o kolejne dwanaście miesięcy. Florian Plettenberg donosi, że Manchester United nie rozważa tej opcji.

Zarobki Hiszpana są bowiem nieadekwatne do tego, co jest w stanie zaproponować drużynie. Klub pomyśli nad zatrzymaniem go tylko w przypadku, jeśli zdecyduje się na obniżenie dotychczasowej pensji. De Gea jest gotów to zrobić, ale może to nie wystarczyć do zachowania miejsca między słupkami.

Ostateczne zdanie należy do Erika ten Haga, który jest zdecydowany na pozyskanie nowego bramkarza. Holenderski menedżer poszukuje zestawu umiejętności, który umożliwi komfortowe wznawianie gry od własnego pola karnego. De Gea nie najlepiej gra nogami, dlatego jego dni na Old Trafford są policzone.

Wśród potencjalnych kandydatów na nowego golkipera Manchesteru United wymienia się Diogo Costę, lecz jego występy na mistrzostwach świata w Katarze wzbudziły wiele wątpliwości. W grę wchodzi także ściągnięcie Yanna Sommera.

Zobacz również: