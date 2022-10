Man Utd celuje w transfer gwiazdy Giallorossich

fot. PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

Tammy Abraham od momentu, gdy trafił do AS Roma, znów stał się zawodnikiem, który zwraca na siebie uwagę. Wpływ na to ma niezła postawa 25-latka we włoskiej ekipie. Portal GiveMeSport sugeruje natomiast, że napastnik może niebawem wrócić do Anglii.

Wracają spekulacje związane z przyszłością Tammy’ego Abrahama

GiveMeSport przekonuje, że Anglika chce Man Utd

25-latek ma umowę z AS Roma ważna do 2026 roku

Man Utd zainteresowany Tammym Abrahamem

Tammy Abraham trafił do Romy z Chelsea za 40 milionów euro w sierpniu 2021 roku. Zwolennikiem tego typu transferu był trener Jose Mourinho. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika wynosi 50 milionów euro.

GiveMeSport przekonuje, że Man Utd jest poważnie zainteresowany Abrahamem. Tym samym kolejny klub z Premier League wyraził chęć pozyskania zawodnika. Wcześniej pojawiły się głosy, że Chelsea miała plan związany ze sfinalizowaniem transferu z udziałem piłkarza.

Zobacz także:

Abraham jest wychowankiem klubu ze Stamford Bridge. W tym sezonie zawodnik wystąpił w 13 meczach, w których zanotował dwa trafienia i dwie asysty. Aktualny kontrakt Abrahama z Romą obowiązuje do 2026 roku.

Angielski napastnik okazję na poprawę swojego bilansu strzeleckiego może mieć w niedzielę, gdy Giallorossi w hicie Serie A zmierzą się z SSC Napoli. Tym samym czwarta obecnie drużyna w tabeli ligi włoskiej zmierzy się z liderem rozgrywek. Mecz odbędzie się o 20:45.

Czytaj więcej: Roma skromnie pokonała Sampdorię, grali Zalewski oraz Bereszyński