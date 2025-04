Man United gotowy wydać fortunę. Ponad 60 mln na następcę Onany!

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana

Diogo Costa kandydatem do zastąpienia Onany w Man United

Manchester United w najbliższych miesiącach może przeprowadzić zmianę na kluczowej pozycji. Od dłuższego czasu pod znakiem zapytania stoi przyszłość Andre Onany. Kameruńczyk gra zdecydowanie poniżej oczekiwań, często popełniając kuriozalne błędy. Ostatnio został nawet odsunięty od zespołu na kilka dni, aby odciąć się od futbolu i ciągłej krytyki jego osoby.

Choć Ruben Amorim chwalił postawę Onany po rewanżowym meczu z Lyonem w Lidze Europy, to niewykluczone, że zarząd planuje pozbyć się go podczas najbliższego letniego okna transferowego. Co więcej, w kuluarach padło już nawet nazwisko potencjalnego następcy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według informacji portalu Record dużym zainteresowaniem wśród włodarzy klubu z Old Trafford cieszy się Diogo Costa. Portugalczyk to bramkarz, a zarazem wychowanek FC Porto. Źródło podaje, że Czerwone Diabły są skłonne aktywować klauzulę w kontrakcie zawodnika, która wynosi ok. 64 mln funtów. Podczas ostatniego meczu z Famalicao z wysokości trybun golkipera obserwowali skauci Man United.

Costa z transferem do Premier League łączony jest nie po raz pierwszy. Wcześniej dużo pisano o możliwej przeprowadzce do Manchesteru, ale z niebieskiej części miasta. Obywatele upatrywali w nim ewentualnego następcę Edersona.

Manchester United po triumfie z Lyonem awansował do półfinału Ligi Europy. Europejskie puchary to ostatnia deska ratunku, aby awansować do Ligi Mistrzów. W Premier League 32. kolejkach zajmują odległe 14. miejsce z dorobkiem zaledwie 38 punktów.