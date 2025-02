Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United chce ściągnąć Joao Cancelo

Manchester United koncentruje się na wzmocnieniu skrzydeł. Czerwone Diabły myślą o sprowadzeniu kogoś zarówno na pozycję wahadłowego, jak i skrzydłowego. Klub chce zapewnić swojemu nowemu menedżerowi Rubenowi Amorimowi odpowiednich piłkarzy do realizacji jego taktyki.

Mimo że w kadrze United znajdują się już Noussair Mazraoui i Diogo Dalot, Anglicy szukają zawodnika, który mógłby pełnić funkcję prawego wahadłowego. Obaj piłkarze to klasyczni boczni obrońcy, co niekoniecznie odpowiada wymaganiom systemu stosowanego przez Amorima.

Według doniesień Manchester United wyraził zainteresowanie sprowadzeniem Joao Cancelo. To były zawodnik Manchesteru City, który obecnie gra w Al-Hilal w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk był jednym z kluczowych piłkarzy drużyny Pepa Guardioli, ale został wypożyczony do Bayernu Monachium, a następnie FC Barcelony. Ostatecznie latem 2024 roku przeniósł się do Saudi Pro League.

Portugalczyk wyróżnia się świetnymi stałymi fragmentami gry oraz umiejętnością kreowania sytuacji ofensywnych dzięki precyzyjnym dośrodkowaniom. Choć transfer 30-latka do Manchesteru na ten moment wydaje się trudny do zrealizowania, nie można go wykluczyć. Sam zawodnik chętnie wróciłby do Premier League, by jeszcze raz udowodnić swoją wartość na najwyższym poziomie.

Oprócz Manchesteru United o Cancelo walczą również AC Milan i Aston Villa, które także widzą w nim szansę na wzmocnienie swojej defensywy.

