Man United dogadał się z Napoli. Osimhen zdecydował ws. transferu

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen pokrzyżował plan Man United, nie zgodził się na transfer

Manchester United w trakcie zimowego okna transferowego dokonał tylko jednego wzmocnienia. Do zespołu Rubena Amorima przeniósł się lewy obrońca Lecce – Patrick Dorgu. Za Duńczyka zapłacono ok. 30 milionów euro, a piłkarz podpisał pięcioletni kontrakt.

Niewiele brakowało, a na Old Trafford kibice mogli powitać nowego napastnika. Choć kilka miesięcy temu wydano duże pieniądze na snajpera Bologni, to Joshua Zirkzee nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań. W tym sezonie zawodzi również Rasmus Hojlund, więc w obliczu braku skutecznej dziewiątki władze klubu poszukiwały piłkarza, który pomoże drużynie poprawić wyniki.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak przekazał dziennikarz Ali Naci Kucuk bardzo blisko finalizacji była transakcja z udziałem Victora Osimhena. Manchester United osiągnął porozumienie z Napoli, lecz na przeszkodzie stanęła obietnica piłkarza, którą złożył obecnemu klubowi, czyli Galatasaray.

Osimhen miał obiecać tureckiej drużynie, że zostanie w Stambule do końca sezonu. Warto przypomnieć, że Nigeryjczyk po zamknięciu letniego okna transferowego miał niewiele opcji do wyboru. W związku z faktem, że w Turcji wciąż można było przeprowadzać transfery, został wysłany na wypożyczenie do aktualnego mistrza kraju.

W bieżącym sezonie Osimhen zdobył 19 bramek i zaliczył 5 asyst w 24 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na tę chwilę po zakończeniu wypożyczenia wróci do Napoli, gdzie obowiązuje go kontrakt do czerwca 2026 roku.