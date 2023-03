Pressfocus Na zdjęciu: Anthony Elanga

Do końca sezonu 2022/2023 zostało tylko kilka miesięcy

Manchester United myśli już o przyszłej kampanii

Klub planuje latem wypożyczyć dwóch skrzydłowych

Manchester United chce wypożyczyć młode talenty

Manchester United to trzecia siła w tabeli Premier League. Czerwone Diabły za kadencji Erika ten Haga są mocnym zespołem, w którym nie ma miejsca dla niektórych zawodników. Holender lubi stawiać na młode talenty. Część z nich jest jednak tylko rezerwowymi.

Anthony Elanga w bieżącej kampanii spędził na murawie niecałe 700 minut. To i tak więcej, niż Facundo Pellistri. Urugwajczyk na swoim koncie ma sześć występów. Obaj są zatem tylko zmiennikami.

Na Old Trafford powstał plan zakładający rozstanie ze Szwedem i Urugwajczykiem. Będzie to jednak wypożyczenie. Manchester United wiąże bowiem nadzieję z Elangę (kontrakt do 2026 roku) i Pellistrim (kontrakt ważny do 2025 roku).

