Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Adrien Rabiot coraz bliżej transferu do Manchesteru United

Manchester United, choć dość późno rozpoczął działania na rynku transferowym, to ruchy władz klubu mogą robić wrażenie. Na Old Trafford jak dotąd sprowadzeni zostali Joshua Zirkzee i Leny Yoro. Obaj piłkarze łącznie kosztowali ponad 100 milionów euro. Po wydaniu dużej sumy pieniędzy Czerwone Diabły celują aktualnie w transfer bezgotówkowy. Od dłuższego czasu na radarze klubu znajduje się Adrien Rabiot. Wszystko wskazuje na to, że Francuz jest coraz bliżej dołączenia do zespołu w Premier League.

Najnowsze informacje dot. negocjacji Man United z Rabiotem opublikował portal caughtoffside.com. Ich zdaniem Czerwone Diabły po serii rozmów z agentką piłkarza Veronique Rabiot wierzy w osiągnięcie porozumienia. Mimo że w grze o podpis środkowego pomocnika wymienia się m.in. Liverpool, Chelsea czy Galatasaray, to drużyna z Old Trafford wydaje się faworytem do pozyskania piłkarza. Co więcej, sam Francuz od dawna marzył o grze w lidze angielskiej.

Rabiot po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Juventusem. Kontrakt, który obowiązywał do czerwca 2024 roku, nie został przedłużony, a 29-letni piłkarz został zmuszony do znalezienia nowego pracodawcy. W ostatnich rozgrywkach w Serie A rozegrał dla Starej Damy 31 meczów, w których zdobył 5 goli i zaliczył 3 asysty. W Turynie grał od lipca 2019 roku, gdy odszedł z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu.