Manchester United chciał zimą sprowadzić z Holandii dwóch napastników, ale udało się to tylko w przypadku Antony’ego. Czerwone Diabły nie odpuściły jednak kwestii Cody’ego Gakpo, o którego mogą powalczyć już zimą.

Manchester United liczył, że latem kupi zarówno Antony’ego, jak i Cody’ego Gakpo

Rosnące wymagania Ajaxu względem Brazylijczyka uniemożliwiły jednak zainwestowanie w gracza PSV Eindhoven

Ten odrzucił inne oferty z Premier Legue, wiedząc, iż Czerwone Diabły po niego wrócą

Gakpo wciąż na celowniku Manchesteru United

Erik ten Hag szybko zaznaczył swoją obecność w Manchesterze United. Wśród jego głównych celów transferowych mnóstwo było Holendrów, bądź zawodników z Eredivisie. Czerwone Diabły i ich nowy szkoleniowiec liczyły, że zdołają w jednym okienku sprowadzić dwóch napastników z ligi holenderskiej. Planowano wydać na Antony’ego około 55 milionów euro, co pozwoliłoby pozostawić kolejnych 30 milionów na Cody’ego Gakpo. Ajax Amsterdam okazał się jednak twardym negocjatorem. Ostatecznie cena za Brazylijczyka może nawet przekroczyć sto milionów euro. I choć Anglicy byli bliscy osiągnięcia porozumienia z Gakpo, nigdy nie złożyli oferty PSV Einhoven.

Dyrektor do spraw piłki nożnej holenderskiego klubu, Marcel Brands, przyznał, że reprezentant Holandii negocjował z Czerwonymi Diabłami, co niejako utrudniło mu odpowiednie przygotowanie do sezonu. Jednocześnie PSV przekazało światu, iż jest skłonne sprzedać 23-latka. Ale tylko za odpowiednią cenę.

Ostatniego dnia okna transferowego skrzydłowy nie mógł narzekać na brak zainteresowania. Skusić go próbowały, między innymi, Leeds United oraz Southampton. Gracz odrzucił jednak te oferty, licząc, że wróci po niego klub z Old Trafford.

I wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tak będzie. Niewykluczone, że Manchester United spróbuje wzmocnić się 23-latkiem już zimą. Najprawdopodobniej Anglicy będą jednak musieli przygotować się na kolejny spory wydatek. Forma Gakpo na początku sezonu jest bowiem imponująca. Łącznie zanotował aż 10 bramek i dziewięć asyst w 13 spotkaniach dla PSV. Świetnie zaprezentował się też podczas przerwy reprezentacyjnej. Strzelił bramkę przeciwko Polsce, a także asystował Virgilowi van Dijkowi przy jedynym trafieniu w meczu z Belgami.

