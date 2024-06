Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Manchester United latem przejdzie niemałą rewolucję kadrową. Z klubem pożegna się kilku zawodników, więc władze Czerwonych Diabłów pracują nad znalezieniem ich następców. Wzmocnień potrzeba przede wszystkim w linii defensywnej, bowiem od nowego sezonu na Old Trafford nie będziemy już oglądać Raphaela Varane’a. Wśród potencjalnych środkowych obrońców, którzy mogą zająć miejsce francuskiego stopera, wymienia się m.in. gracza Evertonu – Jarrada Branthwaite’a.

W sprowadzeniu angielskiego stopera przeszkadza jednak wycena The Toffees. Everton wycenił umiejętności 21-latka na kwotę 70 milionów euro, z czym nie zgadza się Manchester United. Czerwone Diabły na transfer młodego obrońcy są w stanie wydać ok. 40 mln euro. Tak duża różnica w wycenie może definitywnie zamknąć temat przeprowadzki Branthwaite’a na Old Trafford. W Manchesterze nie przejmują się tym za bardzo, bowiem w notesie skautów znajduje się również kilku innych defensorów. Jakiś czas temu media informowały o zainteresowaniu Manchesteru United takimi zawodnikami jak: Bremer czy Edmond Tapsoba.

Podopieczni Erika ten Haga ubiegły sezon zakończyli na 8. miejscu w Premier League, przez co nie wywalczyli awansu do europejskich pucharów przez rozgrywki ligowe. Prawo gry w przyszłej edycji Ligi Europy wyszarpali w ostatnim meczu sezonu. W finale Puchar Anglii pokonali (2:1) Manchester City. Cały czas w gabinetach właścicieli ważą się losy dalszej pracy Holendra, lecz coraz więcej wskazuje na to, że ten Hag latem pożegna się z drużyną.